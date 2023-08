Germania, accelera crescita salari nel 2° trimestre

(Teleborsa) -, gettando un'ombra su una, che sarebbe sospinta dall'aumento del costo del lavoro. Nel secondo trimestre 2023, i salari nominali in Germania sonorispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Si tratta - spiega l'ufficio statistico Destatis - dellaper il trimestre in esame. Il dato si confronta con un +5,6% registrato nel primo trimestre dell'anno.Nello stesso periodo isono aumentatisono dunquerispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, risultando in aumentato per la prima volta in due anni (+3,2% nel secondo trimestre 2021), alimentati dall'aumento dela 12 euro l'ora e dal pagamento deiLa crescita dei salari è stata proporzionalmente più alta per quello a tempo parziale e per quelli a basso reddito. A livello di settore, gli aumenti maggiori si sono registrati nel settore alberghiero ed in quello delle arti e spettacolo. Anche i dipendenti dei settori dei trasporti e della logistica hanno beneficiato di un aumento salariale superiore alla media, compreso ad esempio il trasporto aereo.