Spagna, rallenta la crescita nel terzo trimestre: PIL +0,6%

(Teleborsa) - Confermati i dati sulla crescita
del PIL spagnolo nel 3° trimestre 2025 che evidenziano un leggero rallentamento.
Secondo l'Istituto statistico spagnolo INE
, che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, su base trimestrale
si è registrato un aumento dello 0,6%
, in linea con quanto indicato nella stima preliminare e atteso dal consensus. Anche nel 2° trimestre si era registrata una variazione pari a +0,6%.
Su base annuale
, il PIL ha riportato un incremento del 2,8%
, anche questo caso in linea con la prima lettura ma più basso di quanto registrato nel 2° trimestre (+3,1%).