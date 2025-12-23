Milano 10:03
Spagna, rallenta la crescita nel terzo trimestre: PIL +0,6%

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Confermati i dati sulla crescita del PIL spagnolo nel 3° trimestre 2025 che evidenziano un leggero rallentamento.

Secondo l'Istituto statistico spagnolo INE, che ha pubblicato i dati definitivi del PIL, su base trimestrale si è registrato un aumento dello 0,6%, in linea con quanto indicato nella stima preliminare e atteso dal consensus. Anche nel 2° trimestre si era registrata una variazione pari a +0,6%.

Su base annuale, il PIL ha riportato un incremento del 2,8%, anche questo caso in linea con la prima lettura ma più basso di quanto registrato nel 2° trimestre (+3,1%).
