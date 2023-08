Saras, Equita aumenta target price e conferma Hold

Equita

Saras

Saras

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+6%) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che i fondamentali si sono rafforzati in agosto e che ihanno raggiuntoper il 2023 grazie ad un livello di spread molto sostenuto sia su benzina che diesel.Equita ha quindi migliorato la stima diFY23 a 665 milioni di euro da 606 milioni di euro, in funzione delle nuove ipotesi di terzo trimestre: diesel crack ($/bbl): 30 vs prec. 26; gasoline crack ($/bbl): 26, invariato; PUN (€/MWh): 112 vs prec. 140. Ha alzato anche la stima sull'a 304 milioni di euro da 265 milioni di euro, mentre l'ipotesi di(post IFRS 16) FY23 è migliorata a 116 milioni di euro da 57 milioni di euro.Di conseguenza, è ottima la performance di, che si attesta a 1,351 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 1,37 e successiva a 1,427. Supporto a 1,314.