IEG, Equita aumenta target price e conferma Hold

(Teleborsa) -ha incrementato ailsu(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, confermando lasul titolo a "". La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato risultati sopra le attese nel primo semestre 2023 e migliorato la guidance per l'intero esercizio.Gli analisti fanno notare alcune indicazioni emerse dalla call:; sono previsti ulteriori incrementi di prezzo; il range di fatturato di guidance è dovuto al business dei servizi ancillari su cui vi è minore visibilità; il business congressuale è a full capacity e si agisce ora sul mix per incrementare il fatturato.Equita ha(fatturato +9%, EBITDA +12%, utile +23%)(fatturato +5%, EBITDA +7%, utile netto +12%), mentre ha sostanzialmente confermato il 2025. L'attuale stima al 2023 è coerente con la parte alta della guidance e anticipa un fatturato del 15% superiore al 2019 e un EBITDA superiore del 5%."Valutiamo positivamente il set di risultati: il 2023 segna il sorpasso dei livelli pre pandemici - si legge nella ricerca - Inoltre, lacon la leva 2023 attesa su livelli ragionevoli di 2x. La definizione del nuovo piano strategico è un elemento fondamentale per comprendere le decisioni in merito all'importante piano capex (117 milioni di euro nel periodo 2023-27) e alle opportunità che ne possono derivare".