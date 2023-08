Johnson & Johnson aggiorna guidance dopo scorporo Kenvue

Johnson & Johnson

Kenvue

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, hadopo averdi, società di prodotti per la salute che precedentemente era la divisione Consumer Health di Johnson & Johnson. Ora JNJ rimane focalizzata su prodotti farmaceutici e i dispositivi medici."Il completamento di questa transazione posiziona Johnson & Johnson in modo univoco come azienda farmaceutica e di tecnologia medica focalizzata sulla fornitura di soluzioni sanitarie trasformative ai pazienti - ha affermato il- Siamo incredibilmente orgogliosi dell'attenzione e della dedizione dei nostri dipendenti in tutto il mondo per raggiungere questo traguardo, che siamo certi sbloccherà".L'azienda prevede ora un aumento della crescita dellenel 2023 del 7,0% - 8,0%, una crescita delle vendite operative del 7,5% - 8,5% e una crescita delle vendite operative rettificate del 6,2% - 7,2%; i dati escludono il vaccino COVID-19.Inoltre, prevede unrettificato per il 2023 pari a 10,00 - 10,10 dollari, che riflette una crescita maggiore del 12,5% a metà strada, e un utile per azione operativo rettificato di 9,90 - 10,00 dollari, che riflette una maggiore crescita dell'11,5% a metà strada.