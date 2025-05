Wall Street chiude positiva dopo dati inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo secondari

energia

sanitario

beni di consumo per l'ufficio

materiali

Caterpillar

Boeing

Goldman Sachs

IBM

United Health

Merck

Johnson & Johnson

Amgen

Nvidia

Micron Technology

Tesla Motors

Broadcom

Dollar Tree

Old Dominion Freight Line

Mondelez International

Gilead Sciences

(Teleborsa) - Wall Street ha chiuso le contrattazioni odierne in buon rialzo, dopo il rally di inizio settimana, scattato in scia all'accordo raggiunto lo scorso weekend fra Stati Uniti e Cina sui dazi. A portare avanti il clima positivo hanno contribuito i dati dell'inflazione, che è scesa a sorpresa al 2,3% contro il 2,4% attesi, dando maggiori chance alla Fed per un taglio dei tassi.L'indiceha concluso gli scambi in calo dello 0,6%, ma l'è salito dello 0,6% ed ildell'1,58%; con analoga direzione si è mosso l'(+0,88%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,25%),(+1,41%) e(+1,32%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,97%),(-1,24%) e(-0,52%).del Dow Jones,(+2,92%),(+2,46%),(+2,11%) e(+1,93%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -17,79%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,72%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,70%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,57%.Al top tra i, si posizionano(+5,63%),(+5,03%),(+4,93%) e(+4,89%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,70%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,69%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,57%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,30%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,4 Mln barili; preced. -2,03 Mln barili)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,7%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,4%)14:30: PhillyFed (atteso -9,9 punti; preced. -26,4 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. 1,4%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,6%)14:30: Empire State Index (atteso -7,9 punti; preced. -8,1 punti).