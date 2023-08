Cina, Fitch conferma rating "A+" con outlook stabile

(Teleborsa) -hail Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) dellaa un livellocon. L'agenzia di rating evidenzia che il rating della Cina è sostenuto dalle sue solide finanze esterne e dalle sue dimensioni economiche. I rating sono vincolati da rischi per la stabilità fiscale e macrofinanziaria derivanti dae da punteggi di reddito pro capite e governance inferiori a quelli dei concorrenti con rating "A".Viene ricordato che Fitch haper la Cina per il 2023, portandole al 4,8%, dal 5,6%, nel Global Economic Outlook di giugno, poiché la spinta derivante dalla rimozione delle restrizioni Covid-19 sembra svanire. L'continuerà a pesare sulla domanda interna attraverso il suo impatto sui settori dell'edilizia e delle famiglie, evidente dal continuo calo dei nuovi progetti immobiliari e dei prezzi degli immobili. Ciò ha eroso la già debole fiducia dei consumatori e delle imprese. La debolezza della domanda esterna continuerà a pesare pesantemente sulle esportazioni e sull’attività manifatturiera.La, in quanto sembrano sensibili a bilanciare gli stimoli a breve termine con una transizione verso quello che vedono come un modello di crescita più equilibrato. Il modesto allentamento della politica monetaria e dei mutui riflette il desiderio di limitare una brusca correzione nel settore immobiliare, piuttosto che di riaccelerare i prezzi, osserva Fitch."È probabile che ulteriori allentamenti fiscali siano limitati e il nostroda parte del governo centrale - si legge in una nota - Tuttavia, sono probabili misure aggiuntive, in particolare attraverso il sostegno ai prestiti di politica quasi fiscale da parte dello Stato e delle banche politiche".