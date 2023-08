CrowdStrike aumenta guidance annuale su ricavi ed EPS

CrowdStrike

(Teleborsa) -, società di cybersecurity quotata sul Nasdaq, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 31 luglio 2023) conpari a 731,6 milioni di dollari, in aumento del 37% rispetto al secondo trimestre dell'anno fiscale 2023; i ricavi degli abbonamenti sono stati di 690,0 milioni di dollari, in aumento del 36%.L'è stato di 8,5 milioni di dollari, rispetto a una perdita di 49,3 milioni di dollari un anno fa, mentre l'di 180 milioni di dollari (vs 85,9 milioni di dollari nel secondo trimestre 2023). L'è stato di 0,74 dollari, rispetto a 0,36 di dollari di un anno fa.CrowdStrike ha aumentato la(che termina il 31 gennaio 2024). Si aspetta ora entrate annuali a un intervallo compreso tra 3,03 e 3,04 miliardi di dollari, in aumento rispetto alla precedente previsione compresa tra 3 e 3,04 miliardi di dollari, ed EPS rettificati da 2,80 a 2,84 dollari per azione, rispetto alla previsione precedente di 2,32 a 2,43 dollari per azione.