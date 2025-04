Wall Street chiude in forte rialzo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

beni di consumo per l'ufficio

Salesforce

Intel

Caterpillar

Microsoft

IBM

Procter & Gamble

Coca Cola

United Health

Microchip Technology

ON Semiconductor

Atlassian

CrowdStrike Holdings

PepsiCo

Comcast Corporation

Mondelez International

Dollar Tree

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,23%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, balzo dell', che archivia la giornata a 5.485 punti.In netto miglioramento il(+2,79%); con analoga direzione, balza in alto l'(+2,16%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+3,54%),(+2,31%) e(+2,26%). Il settore, con il suo -0,96%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+5,68%),(+4,37%),(+3,75%) e(+3,45%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,58%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,74%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,06%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,87%.(+12,38%),(+9,12%),(+8,07%) e(+7,34%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,89%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,71%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,76%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,64%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 50,7 punti; preced. 57 punti)14:30: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,3%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 4,7%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,2%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 92,9 punti)14:15: Occupati ADP (preced. 155K unità)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (preced. 0,9%).