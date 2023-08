Mondadori, Intesa lima target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 2,6 euro) ilsu, gruppo editoriale quotato su Euronext STAR Milan, mantenendo ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati per il secondo trimestre 2023, i quali non hanno portato grandi sorprese, ad eccezione di alcune voci una tantum e di un phasing effect, dopo l'aggiornamento della guidance annunciato a luglio Gli analisti hanno, abbassandole in media del 3,3% e dello 0,8% nel periodo 2023-25.Secondo Intesa, dopo una solida performance nel primo semestre, che ha portato ala revisione al rialzo della guidance, e una buona performance del titolo da inizio anno (+18%), la, soprattutto se si considera ilGli analisti hanno anche analizzato il potenziale impatto della morte di Silvio Berlusconi e del suo testamento . Nel complesso ilin Mondadori (di cui Fininvest possiede il 53,3% delle azioni e il 69,5% dei diritti di voto)."Considerando il ruolo decisionale rafforzato di Marina, ribadiamo la nostra opinione che il, dato lo sconto di lunga durata di Mondadori rispetto agli altri editori quotati e potenzialmente nel contesto di un consolidamento del settore editoriale europeo, ancora frammentato".