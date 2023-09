Dell, secondo semestre oltre le attese per ricavi ed EPS

Dell Technologies

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nella produzione di personal computer e sistemi informatici, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 4 agosto 2023) conpari a 22,93 miliardi di dollari, in calo del 13% su base annua e in aumento del 10% su base sequenziale. La società ha generato undi 1,2 miliardi di dollari e un utile operativo rettificato di 2 miliardi di dollari, rispettivamente in calo dell'8% e in aumento dell'1% su base annua.L'uè stato di 0,63 dollari, mentre l'è stato di 1,74 dollari, rispettivamente in calo del 7% e in aumento del 4% su base annua.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,14 dollari su ricavi per 20,85 miliardi di dollari.Ilper il secondo trimestre è stato di 3,2 miliardi di dollari, grazie al miglioramento del capitale circolante, alla crescita sequenziale e alla redditività. La società ha generato 8,1 miliardi di dollari di flusso di cassa dalle operazioni negli ultimi 12 mesi."La nostra performance del secondo trimestre sottolinea la potenza del nostro modello nel generare liquidità in un ambiente di crescita sequenziale - ha affermato la- I ricavi sono cresciuti sequenzialmente del 10% raggiungendo i 22,9 miliardi di dollari, con un forte flusso di cassa derivante dalle operazioni pari a 3,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre e 8,1 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi. Continuiamo a fornire valore agli azionisti e disponiamo della".