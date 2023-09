Fitch colloca RPT Realty in Rating Watch positivo

RPT Realty

Kimco

(Teleborsa) - Fitch Ratings hadi, fondo di investimento immobiliare quotato sul New York Stock Exchange, inL'azione di rating fa seguito all' annuncio di RPT Realty di unin base al quale RPT sarà acquisita da, proprietario e gestore di centri commerciali all'aperto, in una transazione interamente azionaria del valore di circa 2 miliardi di dollari, inclusa l'assunzione di debito e azioni privilegiate.Il Rating Watch positivo è guidato dall'aspettativa di Fitch che ildel business combinato RPT Realty-Kimco sarà più forte del credit profile autonomo di RPT.