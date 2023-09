Mercato auto Italia, immatricolazioni in crescita del 12% ad agosto

(Teleborsa) - Ad2023 sono statein Italia, a fronte delle 71.211 iscrizioni registrate nello stesso mese dell'anno precedente, pari ad un. Lo afferma il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel consueto aggiornamento mensile. Nei primi otto mesi dell'anno i volumi totali si attestano a 1.040.560 unità, con un incremento del +20,3% sul corrispondente periodo del 2022 (-21,5% sul 2019).sono stati 306.962 a fronte di 283.920 passaggi registrati ad agosto 2022, con un aumento del 8,12%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 386.718, ha interessato per il 20,62%e per il 79,38%Considerando solo il mercato del nuovo, ilè stata lacon 4.262 veicoli, seguita dallacon 2.490 econ 2.274. Completano la top ten: Fiat 500, Citroen C3, Peugeot 208, Dacia Duster, Ford Puma, Toyota Yaris e Toyota Yaris Cross."La crescita rallentata è in linea con quella degli ultimi due mesi con i volumi che sono ancora al di sotto di quelli pre-pandemia e, purtroppo, anche il mese di agosto sconta la lunga empasse del Governo sui temi dell’Ecobonus e dei contributi per le colonnine private di ricarica elettrica", ha commentato, presidente di Federauto, la Federazione dei concessionari auto.Osservando il mercato dal punto di vista dei canali - secondo elaborazioni Federauto - ad agosto iregistrano un incremento del +16%, le società +45%, mentre il, per effetto del brusco calo del breve termine (-85,6%), segna complessivamente -13,2%. Nei primi otto mesi dell’anno il mercato dei privati è in crescita +10,3% (quota al 54,9% in discesa di 4,8 p.p.), quello delle società del +24,8% (quota 14%) e il noleggio del +39,8% (quota al 31% in ascesa di 4,3 p.p.).UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) segnala invece un leggero segnale positivo dall'elettrico: la quota di autoè salita ad agosto al 5% superando le ibride plug-in () che stazionano al 4,1%, e la quota complessiva disale al 9,1%. Ma la situazione per i veicoli elettrici rimane negativa, sia per il dato complessivo dei primi otto mesi (BEV a quota 3,9%, PHEV a 4,6%) che ci colloca in coda fra i cinque major markets europei, sia per le prospettive negative che provengono dai dati sugli incentivi, secondo l'associazione."La situazione critica del mercato dell'elettrico, che contribuisce a non far decollare in Italia la transizione ecologica, è generata da uno schema incentivi mal congegnato, che penalizza la clientela a causa di un price-cap ingiustificatamente abbattuto da 50k a 35k, e in pratica esclude di fatto le imprese limitandone la fruibilità al solo noleggio con bonus dimezzati", ha dichiarato il presidente dell'UNRAE