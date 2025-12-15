Fondazione Eni Enrico Mattei: solo il 14% delle nuove vendite è elettrico

(Teleborsa) - Larevisione pragmatica degli obiettivi o irrigidimento normativo con il rischio di indebolire industria e competitività. È il tema centrale di un articolo di prossima uscita dal titolo: "Revisione o avvitamento per la decarbonizzazione dell’automobile", della, che approfondisce l’incertezza sul cosiddettodellae, soprattutto, la possibile revisione anticipata del Regolamento UE 2023/851 sullo stop alle immatricolazioni di auto a combustione interna dal 2035.La revisione del bando era originariamente prevista per il 2026, ma le pressioni industriali, il rallentamento del mercato delle auto elettriche e i mutati equilibri politici in Europa hanno riaperto il confronto., insieme ad altri Stati membri con una importante industria automobilistica, chiedono maggiore flessibilità per conciliare obiettivi ambientali e realtà produttiva.Il quadro che emerge è complesso: la domanda di autoveicoli elettrici cresce più lentamente di quanto fosse stato previsto, la produzione europea di batterie fatica a decollare, le infrastrutture di ricarica restano insufficienti e la concorrenza dei produttori extra-UE, in particolare di quelli cinesi, è sempre più forte.I dati globali sulle immatricolazioni confermano un divario tra ambizioni e realtà:Nell’UE a 27, su oltre 10 milioni di nuove auto, meno del 14% è completamente elettrico, mentre il restante mercato è ancora dominato da motorizzazioni tradizionali.Secondo la, anche prescindendo dalle implicazioni industriali, non è possibile ignorare in alcun caso l’andamento del mercato né i bisogni e le preferenze dei consumatori. Con l’avvicinarsi delle impegnative tappe verso il raggiungimento della, diventa quindi doveroso interrogarsi sull’efficacia della strategia scelta e imposta dall’Unione Europea.In questi giorni si sta discutendo (e si discuterà nei prossimi mesi) molto di politica industriale, ma poco di politiche ambientali e dunque della valutazione dell’arduo percorso intrapreso per la decarbonizzazione dei trasporti stradali dovrebbe essere il primo parametro di valutazione dell’efficacia delle politiche UE. I dati non appaiono però incoraggianti.25 anni sono un orizzonte decisamente troppo ravvicinato perché possa esserci una crescita maggiore di 80 o 90 volte.Dall’altro le autovetture nuove non stanno sostituendo quelle già in circolazione. Perché le emissioni si riducano è necessario o che il saldo sia negativo o che le nuove auto elettriche sostituiscano delle auto endotermiche in uso. O,Cosa che non sta avvenendo in Italia, che, come numero di auto circolanti, è seconda solo alla Germania, come nel resto dell’Unione, nonostante svariate e costose politiche di incentivazioni."Aidi autovetture circolantise ne sono aggiunti oltre 29 di auto alimentate con motore a scoppio e. Valori, che di per sé, a prescindere dallo sviluppo da invasioni estere, specie quelle cinesi, dovrebbero porre, tra i vari interrogativi, la seguente domanda: è ancora realistico puntare principalmente sulla sostituzione del parco circolante? Quali strategie possono affiancare l’elettrificazione? In questo contesto, quale è lo spazio per i biocarburanti? Quale equilibrio è possibile tra politiche ambientali, industriali e di domanda?", sottolinea"Crediamo sia necessario un confronto per valutare l’efficacia delle politiche europee sulla decarbonizzazione dei trasporti stradali e per capire se", conclude Sileo.