Europa, immatricolazioni auto in aumento del 2,4% a novembre. Stellantis -2,7%

(Teleborsa) - Nei, lesono aumentate dell'1,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a 9,86 milioni di unità. Nonostante il recente slancio positivo, i volumi complessivi rimangono ben al di sotto dei livelli pre-pandemia, secondo quanto emerge dai dati dell'Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA). La quota di mercato delle auto elettriche a batteria ha raggiunto il 16,9% da inizio anno, in linea con le proiezioni per l'anno. I veicoli ibridi-elettrici sono la tipologia di alimentazione più popolare tra gli acquirenti, con gli ibridi plug-in che continuano a guadagnare terreno. Il mese diha segnato un 2,1% a quota 887 mila.Fino a novembre 2025, le auto elettriche a batteria rappresentavano il 16,9% della quota di mercato nell'UE, in aumento rispetto al valore di riferimento del 13,4% registrato a novembre 2024 da inizio anno. Le immatricolazioni di auto ibride-elettriche hanno conquistato il 34,6% del mercato, rimanendo la scelta preferita dai consumatori dell'UE. Nel frattempo, la quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel è scesa al 36,1%, rispetto al 45,8% dello stesso periodo del 2024.Nei primi undici mesi del 2025, sono state immatricolate 1.662.399 nuove, che hanno conquistato il 16,9% della quota di mercato dell'UE. I quattro mercati più grandi dell'UE, che insieme rappresentano il 62% delle immatricolazioni di auto elettriche a batteria, hanno registrato incrementi: Germania (+41,3%), Belgio (+10,2%), Paesi Bassi (+8,8%) e Francia (+9,1%).I dati da gennaio a novembre 2025 hanno inoltre mostrato un aumento delle immatricolazioni di nuovenell'UE, che hanno raggiunto quota 3.408.907 unità, trainate dalla crescita nei quattro mercati principali: Spagna (+26%), Francia (+24,2%), Germania (+8,7%) e Italia (+7,9%). I modelli ibridi elettrici rappresentano il 34,6% del mercato totale dell'UE.Le immatricolazioni dicontinuano a crescere, raggiungendo le 912.723 unità nello stesso periodo. Questo è stato trainato dall'aumento dei volumi in mercati chiave come Spagna (+113%), Italia (+80,6%) e Germania (+62,7%). Di conseguenza, le auto elettriche ibride plug-in rappresentano ora il 9,3% delle immatricolazioni di auto nell'UE, in aumento rispetto al 7,1% dell'anno scorso.La variazione anno su anno (YOY) per2025 ha mostrato un aumento del 44,1% per le auto elettriche a batteria e del 4,2% per le auto ibride, mentre le auto ibride plug-in hanno registrato un aumento del 38,4%.Fino alla fine di novembre 2025, le immatricolazioni di auto asono diminuite del 18,6%, con cali in tutti i principali mercati. La Francia ha registrato il calo più significativo, con un crollo delle immatricolazioni del 32,1%, seguita da Germania (-22,4%), Italia (-17,4%) e Spagna (-14,6%).Con 2.665.739 nuove auto immatricolate finora, la quota di mercato per le auto a benzina è scesa al 27% dal 33,7% dello stesso periodo dell'anno scorso. Analogamente, il mercato delle autoè diminuito del 24,4%, con una quota del 9% per novembre 2025 da inizio anno. Inoltre, la variazione su base annua di novembre 2025 ha mostrato un calo del 21,9% per la benzina e del 23,2% per il diesel.Lenell'Unione europea, in Gran Bretagna e nell'Associazione Europea di Libero Scambio sono state 1,080 milioni di autovetture nel mese di novembre (+2,4% su anno), con un aumento dell'1,9% da inizio anno a 12,099 milioni.Le immatricolazioni di, su base annua, hanno segnato rispettivamente un +4,1%, -2,7% e +3% a novembre. Le immatricolazioni di(che comprende tra gli altri i marchi Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Peugeot, Opel/Vauxhall, Citroen e Ds) diminuiscono quindi del 4,5% dall'inizio dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre quelle disalgono del 4,6% e quelle didel 6,8%. Guardando al periodo gennaio-novembre, le quote di mercato di Volkswagen, Stellantis e Renault sono, rispettivamente, del 27%, 15,5% e 10,2%.Le vendite dicalano dell'11,8% a novembre rispetto a un anno fa (quota di mercato dal 2,5% al 2,1%), mentre quelle diaumentano del 221,8%, arrivando a detenere il 2% della quota di mercato rispetto allo 0,6% di novembre 2024.