TIM positiva in Borsa dopo upgrade di Barclays

Telecom Italia

Barclays

Telecom Italia

(Teleborsa) -scambia in buon rialzo a Piazza Affari, beneficiando di unda parte degli analisti.ha infatti migliorato la raccomandazione sul titolo da "underweight" a "", incrementando anche il target price da 0,25 aSi muove al rialzo, che si attesta a 0,291 euro, con un, risultandonella seduta odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,2937 e successiva a 0,2997. Supporto a 0,2877.