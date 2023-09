Air France-KLM e Airbus, verso JV per supporto a componenti Airbus A350

Air France-KLM

Airbus

(Teleborsa) -hannoper costituire unaper la fornitura su base mondiale di servizi di manutenzione dei(gestione della catena di fornitura, riparazioni e creazione di un pool mondiale di componenti aeronautici).Sarebbe unae unirebbe le competenze di Air France Industries KLM Engineering & Maintenance e Airbus, comportando un'offerta commerciale ottimizzata, volta a soddisfare al meglio le crescenti esigenze di manutenzione a lungo termine della flotta mondiale di Airbus A350 (più di 1.000 aeromobili ordinati e 550 attualmente in servizio in tutto il mondo). L'obiettivo è che la joint venture sia operativa"Questo progetto mira a portare ai clienti la migliore esperienza delle nostre due società su un prodotto high-tech come l'A350 - ha commentato Anne Brachet, Vicepresidente esecutivo di Air France-KLM Engineering & Maintenance - Riusciremo a, e a garantire la soddisfazione dei nostri clienti nel lungo periodo, con soluzioni di supporto sempre reattive, di alta qualità e al giusto prezzo"."Il nostro obiettivo è offrire il miglior servizio ai nostri clienti e,- ha dichiarato Cristina Aguilar, Senior Vice President Customer Services di Airbus - Air France-KLM Engineering & Maintenance e Airbus hanno un rapporto di lunga data e la condivisione delle nostre competenze e capacità complementari sui componenti dell'A350 fornirà un servizio migliore".