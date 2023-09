Euro digitale, Panetta (BCE): rafforzerebbe economia e autonomia

(Teleborsa) - "Siamo" sull'. Lo ha affermato, membro dell'Executive Board della BCE, in un discorso a Bruxelles, spiegando che "ottobre presenteremo i risultati della fase istruttoria al Consiglio direttivo della BCE, che potrà così decidere se dar vita alla fase successiva del progetto"."Su questo punto voglio essere chiaro: la decisione di emettere l'euro digitale non è attualmente in discussione presso il Consiglio direttivo, e verrà discussa solo dopo l'approvazione del quadro legislativo - ha aggiunto - Se si deciderà di passare alla fase successiva, la BCE e le banche centrali nazionali dell'area euro continueranno a esaminare le funzionalità dell'euro digitale e a sperimentare ead emettere la nuova moneta, se e quando sarà deciso".Secondo Panetta, "l'euro digitale" e "consentirà anche in futuro ai cittadini europei di scegliere se effettuare i propri pagamenti con forme private o pubbliche della moneta unica"."Personalmente, senza esitazioni, nello sviluppo di uno strumento che serva l'interesse pubblico e contribuisca a portare l'Europa e l'euro nell'era digitale - ha detto l'economista italiano - La nuova moneta ci offrirebbe un mezzo di pagamento digitale che ci unirebbe come il contante, poiché come il contante sarebbe utilizzabile ovunque e da chiunque nell'area dell'euro. Essaperché sarebbe basata su un'infrastruttura europea, riducendo la dipendenza da un ristretto gruppo di fornitori non europei".