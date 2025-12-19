BCE, Cipollone: contribuire attivamente al futuro della moneta insieme al settore privato

(Teleborsa) - "La. Per l’Europa si tratta sia di un rischio che di un’opportunità. Se ci limiteremo a fare affidamento su soluzioni private non europee, importeremo tecnologie, standard e dipendenze, e rischiamo frammentazione e instabilità. Se agiremo insieme, potremo costruire un, pur rimanendo aperto e rispettoso della sovranità dei nostri partner". Lo ha detto, in occasione della tavola rotonda organizzata da Aspen Institute Italia.Per Cipollone la "strategia è chiara": la moneta di banca centrale "deve rimanere disponibile e utilizzabile, anche in forma digitale, come àncora della fiducia". Pertanto, settore pubblico e privato devono collaborare. "L’offre ilin moneta di banca centrale e, fornendo agli intermediari privati una base solida per competere e innovare. E i, non la banca centrale, decideranno qualiavranno successo, in un assetto che preservi la sicurezza e l’integrazione della moneta e dei sistemi di pagamento2, sottolinea il funzionario BCE.Cipollone offre poi le soluzioni per sciogliere le sfide attorno ai pagamenti al dettaglio, all’ingrosso e transfrontalieri.Per il segmento al"l’e sosterrà un autentico mercato europeo per i pagamenti digitali di ogni giorno". Per i mercati all’"laconsentirà, grazie ai progetti Pontes e Appia, il regolamento sicuro in moneta di banca centrale delle operazioni in attività digitali". Infine, per il segmentorenderanno i pagamenti meno costosi, più rapidi e più trasparenti, preservando nel contempo la nostra sovranità monetaria".Per Cipollone, la scelta "è semplice": si tratta di decidere se "stare a guardare come iloppure"."Se, l’Europa può essere, sostenere la propria competitività e resilienza e apportare benefici tangibili ai cittadini e alle imprese", conclude Cipollone.