BCE, Cipollone: contribuire attivamente al futuro della moneta insieme al settore privato

(Teleborsa) - "La rivoluzione tecnologica sta trasformando la moneta e la finanza
. Per l’Europa si tratta sia di un rischio che di un’opportunità. Se ci limiteremo a fare affidamento su soluzioni private non europee, importeremo tecnologie, standard e dipendenze, e rischiamo frammentazione e instabilità. Se agiremo insieme, potremo costruire un sistema finanziario digitale innovativo, integrato e resiliente che abbia al centro l’euro
, pur rimanendo aperto e rispettoso della sovranità dei nostri partner". Lo ha detto Piero Cipollone, Membro del Comitato esecutivo della BCE
, in occasione della tavola rotonda organizzata da Aspen Institute Italia.
Per Cipollone la "strategia è chiara": la moneta di banca centrale "deve rimanere disponibile e utilizzabile, anche in forma digitale, come àncora della fiducia". Pertanto, settore pubblico e privato devono collaborare. "L’Eurosistema
offre il regolamento
in moneta di banca centrale e standard comuni
, fornendo agli intermediari privati una base solida per competere e innovare. E i mercati
, non la banca centrale, decideranno quali tecnologie e modelli di business
avranno successo, in un assetto che preservi la sicurezza e l’integrazione della moneta e dei sistemi di pagamento2, sottolinea il funzionario BCE.
Cipollone offre poi le soluzioni per sciogliere le sfide attorno ai pagamenti al dettaglio, all’ingrosso e transfrontalieri.
Per il segmento al dettaglio
"l’euro digitale affiancherà il contante
e sosterrà un autentico mercato europeo per i pagamenti digitali di ogni giorno". Per i mercati all’ingrosso
"la moneta tokenizzata di banca centrale
consentirà, grazie ai progetti Pontes e Appia, il regolamento sicuro in moneta di banca centrale delle operazioni in attività digitali". Infine, per il segmento transfrontaliero
"interconnettere sistemi di pagamento veloce ed esplorare il regolamento tokenizzato
renderanno i pagamenti meno costosi, più rapidi e più trasparenti, preservando nel contempo la nostra sovranità monetaria".
Per Cipollone, la scelta "è semplice": si tratta di decidere se "stare a guardare come il futuro della moneta viene plasmato altrove
oppure contribuire attivamente alla sua costruzione
".
"Se agiamo adesso, insieme al settore privato
, l’Europa può essere in prima linea nella trasformazione della moneta
, sostenere la propria competitività e resilienza e apportare benefici tangibili ai cittadini e alle imprese", conclude Cipollone.