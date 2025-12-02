Qivalis, dieci banche europee lanciano una stablecoin ancorata all’euro

(Teleborsa) - Un gruppo di dieci grandi banche europee
– tra cui ING, UniCredit e BNP Paribas – ha costituito un consorzio
per lanciare Qivalis
, una nuova stablecoin ancorata all’euro
e progettata per "operare 24 ore su 24 nel rispetto della normativa comunitaria". L’iniziativa, annunciata ad Amsterdam, punta a rafforzare l’autonomia europea nei pagamenti digitali
e a contrastare l’attuale superiorità statunitense nel settore.
Il progetto
, nato a settembre, contava inizialmente su ING
, UniCredit
, Banca Sella
, KBC
, DekaBank
, Danske Bank
, SEB
, Caixabank
e Raiffeisen Bank International.
A queste si è aggiunta BNP Paribas
, come ha confermato Floris Lugt
, oggi CFO di Qivalis ed ex digital asset lead di ING.
Alla guida della nuova società – che sta richiedendo una licenza da Electronic Money Institution
presso la banca centrale olandese – ci sarà Jan-Oliver Sell
, con un passato in Coinbase, mentre l’ex presidente di NatWest, Howard Davies
, assumerà la carica di chair.
Sell, nel corso di una conferenza stampa ad Amsterdam, ha definito il progetto "un momento decisivo per il commercio digitale europeo e per l'innovazione finanziaria". "Una stablecoin in euro non riguarda solo la comodità", ha dichiarato, "ma è una questione di autonomia monetaria nell’era digitale".
Secondo il CEO, Qivalis offrirà "nuove opportunità
alle aziende e ai consumatori europei di interagire con i pagamenti on-chain" e permetterà transazioni transfrontaliere fluide "mantenendo la stabilità e la fiducia che associano all’euro".
Il consorzio resterà aperto a nuove adesioni
, con l’obiettivo di promuovere innovazione nei pagamenti e negli asset digitali "mantenendo sempre trasparenza, sicurezza e responsabilità al centro del proprio operato". Qivalis prevede di debuttare nella seconda metà del 2026
, al termine del processo autorizzativo stimato tra sei e nove mesi.