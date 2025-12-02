Qivalis, dieci banche europee lanciano una stablecoin ancorata all’euro

ING

(Teleborsa) - Un gruppo di– tra cui ING, UniCredit e BNP Paribas – ha costituito unper lanciare, una nuovae progettata per "operare 24 ore su 24 nel rispetto della normativa comunitaria". L’iniziativa, annunciata ad Amsterdam, punta a rafforzare l’autonomia europea neie a contrastare l’attuale superiorità statunitense nel settore.Il, nato a settembre, contava inizialmente suA queste si è aggiunta, come ha confermato, oggi CFO di Qivalis ed ex digital asset lead di ING.Alla guida della nuova società – che sta richiedendo una licenza dapresso la banca centrale olandese – ci sarà, con un passato in Coinbase, mentre l’ex presidente di NatWest,, assumerà la carica di chair.Sell, nel corso di una conferenza stampa ad Amsterdam, ha definito il progetto "un momento decisivo per il commercio digitale europeo e per l'innovazione finanziaria". "Una stablecoin in euro non riguarda solo la comodità", ha dichiarato, "ma è una questione di autonomia monetaria nell’era digitale".Secondo il CEO, Qivalis offrirà "alle aziende e ai consumatori europei di interagire con i pagamenti on-chain" e permetterà transazioni transfrontaliere fluide "mantenendo la stabilità e la fiducia che associano all’euro".Il consorzio resterà aperto a, con l’obiettivo di promuovere innovazione nei pagamenti e negli asset digitali "mantenendo sempre trasparenza, sicurezza e responsabilità al centro del proprio operato". Qivalis prevede di debuttare nella, al termine del processo autorizzativo stimato tra sei e nove mesi.