Qivalis, dieci banche europee lanciano una stablecoin ancorata all’euro

Il debutto nel 2026: sfiderà il dominio USA nei pagamenti digitali.

Finanza, Fintech
(Teleborsa) - Un gruppo di dieci grandi banche europee – tra cui ING, UniCredit e BNP Paribas – ha costituito un consorzio per lanciare Qivalis, una nuova stablecoin ancorata all’euro e progettata per "operare 24 ore su 24 nel rispetto della normativa comunitaria". L’iniziativa, annunciata ad Amsterdam, punta a rafforzare l’autonomia europea nei pagamenti digitali e a contrastare l’attuale superiorità statunitense nel settore.

Il progetto, nato a settembre, contava inizialmente su ING, UniCredit, Banca Sella, KBC, DekaBank, Danske Bank, SEB, Caixabank e Raiffeisen Bank International. A queste si è aggiunta BNP Paribas, come ha confermato Floris Lugt, oggi CFO di Qivalis ed ex digital asset lead di ING.

Alla guida della nuova società – che sta richiedendo una licenza da Electronic Money Institution presso la banca centrale olandese – ci sarà Jan-Oliver Sell, con un passato in Coinbase, mentre l’ex presidente di NatWest, Howard Davies, assumerà la carica di chair.

Sell, nel corso di una conferenza stampa ad Amsterdam, ha definito il progetto "un momento decisivo per il commercio digitale europeo e per l'innovazione finanziaria". "Una stablecoin in euro non riguarda solo la comodità", ha dichiarato, "ma è una questione di autonomia monetaria nell’era digitale".

Secondo il CEO, Qivalis offrirà "nuove opportunità alle aziende e ai consumatori europei di interagire con i pagamenti on-chain" e permetterà transazioni transfrontaliere fluide "mantenendo la stabilità e la fiducia che associano all’euro".

Il consorzio resterà aperto a nuove adesioni, con l’obiettivo di promuovere innovazione nei pagamenti e negli asset digitali "mantenendo sempre trasparenza, sicurezza e responsabilità al centro del proprio operato". Qivalis prevede di debuttare nella seconda metà del 2026, al termine del processo autorizzativo stimato tra sei e nove mesi.
