Offerte migliorativa su Warner Bros. Discovery entro il 1° dicembre

(Teleborsa) - Warner Bros. Discovery
avrebbe chiesto ai potenziali acquirenti
di presentare offerte migliorative entro il 1° dicembre
, secondo quanto riferito da alcune due fonti a conoscenza della questione.
Il mese scorso, la società madre di HBO e CNN ha dichiarato di star valutando le sue opzioni di vendita. Da allora, ha ricevuto offerte preliminari
di acquisizione dai rivali Paramount Skydance
, Comcast
e Netflix
.
Dei tre offerenti, solo Paramount sta cercando di acquisire l'intera Warner Discovery
, inclusi gli studi e lo streaming, nonchè il suo portafoglio di reti via cavo come CNN, TNT e Food Network. Comcast e Netflix stanno presentando offerte solo per gli studi, HBO e il servizio di streaming HBO Max.
Il potenziale deal rafforzerebbe la presenza di Paramount nelle sale cinematografiche
, conferendole una quota del 32% del mercato cinematografico nordamericano, secondo Comscore, e rafforzerebbe il suo servizio di streaming combinando HBO Max con Paramount+.
Reuters ha riferito che il Cda di Warner Bros. Discovery ha respinto l'offerta
, per lo più in contanti, di Paramount di quasi 24 dollari per azione per la società, valutandola a 60 miliardi di dollari.(Foto: Christian Joudrey su Unsplash)