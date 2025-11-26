Milano 17:35
43.130 +1,01%
Nasdaq 18:40
25.284 +1,06%
Dow Jones 18:40
47.551 +0,93%
Londra 17:35
9.692 +0,85%
Francoforte 17:35
23.726 +1,11%

Offerte migliorativa su Warner Bros. Discovery entro il 1° dicembre

Finanza
Offerte migliorativa su Warner Bros. Discovery entro il 1° dicembre
(Teleborsa) - Warner Bros. Discovery avrebbe chiesto ai potenziali acquirenti di presentare offerte migliorative entro il 1° dicembre, secondo quanto riferito da alcune due fonti a conoscenza della questione.

Il mese scorso, la società madre di HBO e CNN ha dichiarato di star valutando le sue opzioni di vendita. Da allora, ha ricevuto offerte preliminari di acquisizione dai rivali Paramount Skydance, Comcast e Netflix.

Dei tre offerenti, solo Paramount sta cercando di acquisire l'intera Warner Discovery, inclusi gli studi e lo streaming, nonchè il suo portafoglio di reti via cavo come CNN, TNT e Food Network. Comcast e Netflix stanno presentando offerte solo per gli studi, HBO e il servizio di streaming HBO Max.

Il potenziale deal rafforzerebbe la presenza di Paramount nelle sale cinematografiche, conferendole una quota del 32% del mercato cinematografico nordamericano, secondo Comscore, e rafforzerebbe il suo servizio di streaming combinando HBO Max con Paramount+.

Reuters ha riferito che il Cda di Warner Bros. Discovery ha respinto l'offerta, per lo più in contanti, di Paramount di quasi 24 dollari per azione per la società, valutandola a 60 miliardi di dollari.




(Foto: Christian Joudrey su Unsplash)
Condividi
```