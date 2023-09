Eurozona in recessione: dati PMI in calo e sotto attese

(Teleborsa) -ad agosto 2023, gelandonel suo complesso, che. L'indice dei direttori d'acquisto dellenella Zona Euro si è attestato infatti adai 50,9 precedenti, scivolando al di sotto della soglia critica die 50, spartiacque fra crescita e contrazione, e risultandodagli analisri.Nello stesso periodo ilviene indicato in calo adai 48,6 punti precedenti e rispetto aiPer quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Euro,vede scendere il PMI composito a 48,2 punti da 48,9 dopo che il PMI dei servizi è sceso a quota 49,8 da 51,5 (era atteso a 50,2)., il PMI composito scende a 46 punti da 46,6 e quello del terziario a 46 da 47,1 (contro attese per 46,7).vede scendere il PMI composito a 44,6 punti da 48,5 ed il PMI servizi a 47,3 da 52,3 (in linea con il consensus). Infine,a vede un calo del PMI servizi a 49,3 punti da 52,8 e rispetto ad attese per 51,5."Nella prima parte dell’anno l’eurozona non è scivolata in recessione, ma questa seconda metà presenterà maggiori sfide. E questo è altamente probabile, visto che l’andamento del settore terziario che fungeva da stabilizzatore comincia a pesare sull’economia mentre il manifatturiero non ha ancora ricominciato a tirarsi su", afferma, Chief Economist presso la Hamburg Commercial Bank, aggiungendo "I numeri deludenti hanno contribuito a correggere al ribasso le nostreche, per il terzo trimestre,"."Tra i paesi dell’eurozona, ilprincipalmenteprosegue l'esperto - dove l’attività del settore terziario ha indicato il più rapido deterioramento nel corso di quest’anno. Italia e Spagna, invece, hanno registrato contrazioni relativamente lievi in agosto. A giudicare da quanto è accaduto in Germania e Francia, sembra tuttavia chedel settore terziario più severo.”