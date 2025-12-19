Milano 16:33
Eurozona, a dicembre stima flash fiducia consumatori in calo contro le attese a -14,6 punti

(Teleborsa) - A dicembre 2025, la stima flash dell'indicatore della fiducia dei consumatori della DG ECFIN (Direzione Generale Affari Economici e Finanziari) è rimasta sostanzialmente stabile nell'UE (-0,1 punti percentuali) e ha registrato un leggero calo nell'area dell'euro (-0,4 punti percentuali). A -13,7 (UE) e -14,6 (area dell'euro) punti, la fiducia dei consumatori è rimasta ben al di sotto della sua media di lungo termine.

In particolare il dato dell'Eurozona è sceso contrariamente alle stime degli analisti che si sono attestate a -14 punti.
