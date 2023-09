NextGen Healthcare accetta di essere acquisita da Thoma Bravo

NextGen Healthcare

(Teleborsa) - Thoma Bravo, società di private equity specializzata in investimenti in aziende tecnologiche e software, ha, fornitore di soluzioni tecnologiche sanitarie innovative basate su cloud, in un deal da. Al completamento della transazione, previsto nel quarto trimestre del 2023, NextGen Healthcare sarà delistata dal Nasdaq.Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di NextGen Healthcare riceveranno. Il prezzo di acquisto per azione rappresenta un premio del 46,4% rispetto al prezzo di chiusura del 22 agosto (l'ultimo giorno di negoziazione prima della speculazione di mercato relativa a una potenziale transazione) e un premio del 39,2% rispetto ai 30 giorni terminati il 1° settembre."Gli azionisti di NextGen Healthcare riceveranno un significativo valore in contanti immediato per le loro azioni. Inoltre, con Thoma Bravo come partner, la societàper accelerare la leadership nella fornitura di soluzioni tecnologiche sanitarie", ha affermato David Sides, presidente e CEO di NextGen Healthcare.