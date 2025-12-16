Holcim acquisisce la maggioranza della peruviana Cementos Pacasmayo

Holcim

Cementos Pacasmayo

(Teleborsa) -, colosso svizzero dei materiali da costruzione,di, azienda peruviana attiva nello stesso settore con un fatturato netto previsto per il 2025 di 630 milioni di dollari e un margine EBITDA del 28%. L'acquisizione sinergica amplierà la presenza di Holcim nel Paese e accelererà la crescita nell'attrattiva regione dell'America Latina, in linea con la sua strategia NextGen Growth 2030.Fondata 67 anni fa, Cementos Pacasmayo è. Dispone di tre cementifici con una capacità complessiva di circa 5 milioni di tonnellate all'anno, oltre a 28 impianti di calcestruzzo preconfezionato e prefabbricato."L'acquisizione sinergica di Cementos Pacasmayo è pienamente in linea con la nostra strategia NextGen Growth 2030 per accelerare la crescita nell'attraente regione dell'America Latina - ha detto il- Questa è un'opportunità per proseguire l'eccezionale tradizione di Cementos Pacasmayo, fondata sulla sua solida cultura orientata alla performance, sul suo profondo impegno nei confronti delle persone e sul suo marchio rinomato in Perù. L'azienda genera un'elevata liquidità con un portafoglio complementare di materiali e soluzioni per l'edilizia".Ilimplica un multiplo di 8,8x sull'EBITDA di consenso di mercato per il 2025, ovvero 7,1x dopo le sinergie previste a regime di circa 40 milioni di dollari realizzate nel terzo anno. Si prevede che l'utile per azione (EPS) e il free cash flow cresceranno nel primo anno, mentre il ritorno sul capitale investito (ROIC) crescerà nel terzo anno.L'acquisizione avviene. In precedenza, Holcim aveva acquisito Comacsa, produttore di cemento e minerali industriali, Mixercon, produttore di cemento e calcestruzzo preconfezionato, e Compañía Minera Luren, produttore di soluzioni per pareti.