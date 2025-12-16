Holcim acquisisce la maggioranza della peruviana Cementos Pacasmayo

(Teleborsa) - Holcim
, colosso svizzero dei materiali da costruzione, acquisisce una quota di maggioranza
di Cementos Pacasmayo
, azienda peruviana attiva nello stesso settore con un fatturato netto previsto per il 2025 di 630 milioni di dollari e un margine EBITDA del 28%. L'acquisizione sinergica amplierà la presenza di Holcim nel Paese e accelererà la crescita nell'attrattiva regione dell'America Latina, in linea con la sua strategia NextGen Growth 2030.
Fondata 67 anni fa, Cementos Pacasmayo è quotata alla Borsa di Lima e alla Borsa di New York
. Dispone di tre cementifici con una capacità complessiva di circa 5 milioni di tonnellate all'anno, oltre a 28 impianti di calcestruzzo preconfezionato e prefabbricato.
"L'acquisizione sinergica di Cementos Pacasmayo è pienamente in linea con la nostra strategia NextGen Growth 2030 per accelerare la crescita nell'attraente regione dell'America Latina - ha detto il CEO Miljan Gutovic
- Questa è un'opportunità per proseguire l'eccezionale tradizione di Cementos Pacasmayo, fondata sulla sua solida cultura orientata alla performance, sul suo profondo impegno nei confronti delle persone e sul suo marchio rinomato in Perù. L'azienda genera un'elevata liquidità con un portafoglio complementare di materiali e soluzioni per l'edilizia".
Il valore della transazione di circa 1,5 miliardi di dollari al 100%
implica un multiplo di 8,8x sull'EBITDA di consenso di mercato per il 2025, ovvero 7,1x dopo le sinergie previste a regime di circa 40 milioni di dollari realizzate nel terzo anno. Si prevede che l'utile per azione (EPS) e il free cash flow cresceranno nel primo anno, mentre il ritorno sul capitale investito (ROIC) crescerà nel terzo anno.
L'acquisizione avviene un anno dopo l'ingresso di Holcim in Perù
. In precedenza, Holcim aveva acquisito Comacsa, produttore di cemento e minerali industriali, Mixercon, produttore di cemento e calcestruzzo preconfezionato, e Compañía Minera Luren, produttore di soluzioni per pareti.