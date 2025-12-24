SolGold accetta di essere acquisita per 867 milioni di sterline da Jiangxi Copper

SolGold

(Teleborsa) - I board di amministrazione die Jiangxi Copper Company (JCC) hanno raggiunto un, dell'intero capitale azionario di SolGold. Gli azionisti di SolGold avranno diritto a ricevere 28 pence in contanti per azione SolGold, che valuta l'intero capitale a circae rappresenta un premio di circa il 42,9% rispetto al prezzo di chiusura di 19,6 pence per azione SolGold del 19 novembre 2025, ultimo giorno prima del primo contatto di JCC con il board di SolGold.JCC, con sede in Cina e con azioni quotate sia alla Borsa di Shanghai che alla Borsa di Hong Kong, è. Nel 2024, JCC ha registrato un fatturato annuo di 72,6 miliardi di dollari e mantiene una presenza globale significativa in Asia, Africa e Americhe.Poiché, ha familiarità con Cascabel e il portafoglio esplorativo di SolGold. JCC condivide gli obiettivi a lungo termine di SolGold di definire un chiaro percorso di sviluppo per portare Cascabel in produzione, ed è azionista di SolGold da novembre 2020, detenendo circa il 12,2% del capitale azionario emesso di SolGold.JCC condivide la visione del management di SolGold secondo cui Cascabel ha il potenziale per apportare un immenso valore all'approvvigionamento minerario globale. Pur riconoscendo che il management di SolGold ha portato avanti in modo significativo il Progetto Cascabel, JCC ritiene che sianoper l'intera durata della miniera. Grazie alle capacità tecniche, ingegneristiche, alla catena di fornitura e alle risorse finanziarie di JCC, nonché alla conoscenza del progetto acquisita grazie ai suoi investimenti passati, JCC ritiene di essere ben posizionata per sviluppare e finanziare Cascabel con maggiore certezza, al fine di sbloccarne il potenziale di crescita futuro.