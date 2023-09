Energia: ENEA avvia linea di ricerca sui carburanti green per aerei

(Teleborsa) -ha avviato una linea di ricerca per sviluppare i cosiddettibasati su idrogeno rinnovabile e anidride carbonica. L'iniziativa, che prevede anche la progettazione di un impianto pilota da realizzare in collaborazione con i– fa sapere Enea in una nota – si inquadra nell'ambito delcoordinato da Enea per affrontare diverse sfide tecnologiche, dalla produzione e stoccaggio di idrogeno verde alla distribuzione e agli usi finali. Il POR idrogeno è finanziato dalconper un importo di 110 milioni di euro.