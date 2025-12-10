L'UE è diventata uno dei maggiori emittenti di obbligazioni green al mondo

(Teleborsa) - L'è diventata, secondo l'edizione 2025 del rapporto annuale sull'allocazione e l'impatto delle obbligazioni green di NextGenerationEU. Il rapporto mostra che ad oggi sono stati emessi complessivamente 78,5 miliardi di euro di obbligazioni green NextGenerationEU, il che eviterà l'emissione di circa 14 milioni di tonnellate di CO2 all'anno.Almeno il 37% della spesa dei piani di ripresa e resilienza degli Stati membri sarà destinato a investimenti e riforme sostenibili in. Le obbligazioni green NextGenerationEU riflettono l'impegno della Commissione a sostenere investimenti e riforme green, consentendo al contempo a investitori e mercati di essere parte della soluzione. Le obbligazioni finanziano progetti in tutta l'Unione europea, offrendo supporto in settori quali l'energia pulita ed efficiente, la biodiversità e i trasporti puliti.Lalegati al clima nell'ambito del Recovery and Resilience Facility (per un valore di 262,8 miliardi di euro al 1° agosto 2025) potrebbe ridurre le emissioni di gas serra dell'UE di 53,4 milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Ciò equivarrebbe all'1,5% delle emissioni complessive di gas serra dell'UE nel 2022.