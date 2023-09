Giglio.com, Alantra taglia target price e conferma Buy

Alantra

Giglio.com

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 4,2 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, mantenendo ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2023 Gli analisti hanno ridotto "prudenzialmente" le stime suiper il FY23E-25 del 4% (per riflettere il difficile contesto economico), conadjusted FY23 che punta a 0,4 milioni di euro (0,6% il margine). Pertanto, prevedono ancora che il gruppo diventi positivo per l'EBITDA nel 2023, mentre l'dovrebbe tornare su livelli positivi a partire dal 2024.Inoltre, hanno ridotto laFY23 a 5,4 milioni di euro (dalla precedente stima di 7,1 milioni di euro) dopo aver considerato un indebolimento della dinamica del