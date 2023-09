Hong Kong sospende le negoziazioni per maltempo

(Teleborsa) - L'Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), ovvero il gestore della borsa di Hong Kong, ha annunciato che(venerdì) nei mercati dei titoli e dei derivati, inclusa la sessione After-Hours,, a causa dell'avviso di Black Rainstorm e dell'annuncio di eventi estremi da parte del governo di Hong Kong.Inoltre, durante la giornata non saranno forniti servizi die regolamento dei titoli. Anche le negoziazioni di Stock Connect Northbound sono sospese per la giornata.si sono abbattute sulla città da giovedì sera, con il governo che ha avvertito che il maltempo sarebbe durato fino a venerdì a mezzogiorno.L'ha dichiarato di aver registrato 158,1 mm di pioggia nell'ora tra le 23:00 e la mezzanotte, il valore più alto da quando sono iniziate le registrazioni nel 1884.