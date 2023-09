Mondo TV diventa socio di minoranza di Squirrel Media

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, ha comunicato cheda parte della societàdelladetenuta in, pari al 74,24% circa. Per effetto di questa operazione, Mondo TV diventa azionista di minoranza del gruppo spagnolo.È infatti avvenuto ilMondo Tv Studios con contestuale ricezione da parte di Mondo TV delle azioni Squirrel Media di nuova emissione. Contestualmente tutti gli azionisti di minoranza di Mondo Tv Studios che hanno esercitato l'opzione hanno ricevuto in cambio azioni Squirrel media o il corrispettivo in denaro in base alle istruzioni impartite; l'ammissione a quotazione delle nuove azioni Squirrel è prevista per la giornata di mercoledì 13 settembre.L'operazione, oltre all'apertura di possibili nuove sinergie e scenari di business, produce già al 30 giugno unconsolidata di poco meno di 4 milioni di euro e produrrà alle attuali quotazioni di mercato nel bilancio consolidato del gruppo del terzo trimestre unaad oggi stimabile a pari a poco meno di 3 milioni di euro.