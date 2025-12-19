Renovalo ottiene lavori da 1,7 milioni di euro per stazione Lepanto della Metro di Roma

(Teleborsa) - Renovalo
(già Imprendiroma), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha sottoscritto con IGPDecaux e con la società di scopo IGPDecaux Giubileo un accordo per il proprio ingresso nel progetto di riqualificazione delle stazioni della Linea A della metropolitana di Roma
, nell'ambito del contratto affidato da ATAC.
L'operazione prevede l'ingresso di Renovalo nel capitale di IGPDecaux Giubileo con una partecipazione del 4,6%, tramite acquisizione della quota del precedente socio operativo per 4.600 euro. Renovalo diventa partner esecutivo per gli interventi di riqualificazione previsti dall'accordo stipulato tra ATAC e IGPDecaux Giubileo. In questo contesto, Renovalo assumerà l'esecuzione dei lavori relativi sulla stazione di Lepanto, per un importo complessivo pari a 1,7 milioni di euro
, con avvio previsto entro il primo trimestre 2026 e completamento stimato in circa 4 mesi, salvo eventuali modifiche.
"L'avvio del progetto per la stazione Lepanto segna un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita nel campo delle infrastrutture - ha commentato l'AD Guerino Cilli
- Metteremo in gioco tutto il nostro know-how tecnico e organizzativo per assicurarci che l'intervento sia preciso, sicuro e di alta qualità. Si tratta di un nodo strategico per la mobilità romana, e siamo orgogliosi di poter contribuire al suo miglioramento. Questo incarico ricevuto da IGPDecaux rappresenta un'importante conferma della solidità e dell'affidabilità che Renovalo ha saputo dimostrare nel tempo. Inoltre, siamo fiduciosi che questo primo lavoro possa rafforzare e consolidare il nostro rapporto con IGPDecaux per future opportunità".