Renovalo ottiene lavori da 1,7 milioni di euro per stazione Lepanto della Metro di Roma

Renovalo

(Teleborsa) -(già Imprendiroma), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, ha sottoscritto con IGPDecaux e con la società di scopo IGPDecaux Giubileo un accordo per il proprio, nell'ambito del contratto affidato da ATAC.L'operazione prevede l'ingresso di Renovalo nel capitale di IGPDecaux Giubileo con una partecipazione del 4,6%, tramite acquisizione della quota del precedente socio operativo per 4.600 euro. Renovalo diventa partner esecutivo per gli interventi di riqualificazione previsti dall'accordo stipulato tra ATAC e IGPDecaux Giubileo. In questo contesto, Renovalo assumerà l'esecuzione dei lavori relativi sulla stazione di Lepanto, per un, con avvio previsto entro il primo trimestre 2026 e completamento stimato in circa 4 mesi, salvo eventuali modifiche."L'avvio del progetto per la stazione Lepanto segna un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita nel campo delle infrastrutture - ha commentato l'- Metteremo in gioco tutto il nostro know-how tecnico e organizzativo per assicurarci che l'intervento sia preciso, sicuro e di alta qualità. Si tratta di un nodo strategico per la mobilità romana, e siamo orgogliosi di poter contribuire al suo miglioramento. Questo incarico ricevuto da IGPDecaux rappresenta un'importante conferma della solidità e dell'affidabilità che Renovalo ha saputo dimostrare nel tempo. Inoltre, siamo fiduciosi che questo primo lavoro possa rafforzare e consolidare il nostro rapporto con IGPDecaux per future opportunità".