I nuovi "edifici intelligenti": da smart a comunità socio-culturali

(Teleborsa) -con l'evoluzione culturale, dando più spazio alle persone e trasformando uffici, campus e spazi condivisi in vere e proprie. E' quanto emerge da, realtà italiana attiva nella gestione intelligente e sostenibile del parco immobiliare.è tra i Paesi europei più dinamici nello: il Politecnico di Milano stima unnel 2024 all’interno di un ecosistema IoT da 9,7 miliardi. Sul fronte della sostenibilità, il nostro Paese è entrato nella– la classifica internazionale degli edifici a più alto standard ambientale – con 174 progetti e oltre 2,1 milioni di mq certificati.Ma l'attenzione si sposta sempre più sugli, che non sono solo quelli in grado di migliorare comfort e produttività, ma pongonodelle persone e sull'. Sotto il profilo del benessere, molti studi confermano l'impatto positivo di un edificio green su produttività, concentrazione, malattia, assenteismo e depressione. Un esempio in questa direzione è ilnell’ambito della rigenerazione di un intero isolato: un complesso che integra uffici, aree commerciali, spazi eventi, centri polifunzionali, zone verdi e strutture dedicate a benessere e sostenibilità.Ilconferma unnel trasformare edifici smart in realtà di aggregazione socio-culturali. Non solo sensori IoT, logiche predittive e digital twin per ottimizzare gli impianti, ma anche, migliorando l’esperienza di chi li vive. Fra queste spiccanounite a rilevazione intelligente della presenza, che possono raggiungere un’accuratezza del 95% nella rilevazione dei tassi di occupazione.Questaon solo migliora la vita delle persone, ma. Secondo CBRE Global Workplace Solutions, nel primo trimestre 2024 ia livello internazionale erano in mediarispetto ai non-premium, segno che asset di qualità con servizi integrati continuano a spuntare premi significativi., il mercato ha mostrato una: a Roma le transazioni per canoni del 2024 hanno registrato un aumento dell’85% anno su anno, con gli uffici pari al 53% del totale, mentre a livello nazionale il primo trimestre 2025 ha raggiunto 2,8 miliardi di euro (+128% rispetto al 2024)."Gli edifici intelligenti sono ormai una realtà consolidata e in forte espansione. Il prossimo passo dell’innovazione è rivolto alle persone e alle comunità che li abitano, generando valore sociale oltre che economico”, afferma, CEO di Fervo.