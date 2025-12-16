Banco Desio partecipa all’aumento di capitale di Credito Lombardo Veneto con il 9,81%

Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) -ha aderito all'aumento di capitale di Credito Lombardo Veneto - istituto privato e indipendente fondato nel 2012, con filiali a Brescia, Sarezzo (BS) e Bergamo - acquisendo una partecipazione pari al 9,81% del capitale sociale della Banca.L'operazione si colloca nell'ambito di una strategia di investimento di minoranza volta a sostenere il percorso di sviluppo di Credito Lombardo Veneto e, a favorire una collaborazione tra i due istituti in un'area, quella bresciana, caratterizzata da un tessuto imprenditoriale dinamico e da significative prospettive di crescita."Banco Desio ha aderito all’aumento di capitale di Credito Lombardo Veneto, acquisendo una partecipazione di minoranza pari al 9,81% del capitale sociale, nell’ambito di un percorso volto a supportare il piano industriale e di rilancio della Banca, proposto dal nuovo Amministratore Delegato Paolo Gesa", ha dichiarato. "L'operazione si inserisce in una logica di collaborazione con Credito Lombardo Veneto e con i principali azionisti, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento su un territorio, quello di Brescia, caratterizzato da un forte potenziale e da una spiccata vocazione imprenditoriale. Banco Desio intende lavorare a fianco dell’Amministratore Delegato e degli altri soci nella realizzazione del piano, valutando possibili sinergie nell’interesse di entrambe le banche e della clientela del territorio".