Olidata, nuove assunzioni in ambito Big Data e Intelligenza artificiale

Olidata

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Andrea Peruzy e dell’Amministratore Delegato Cristiano Rufini, ha preso atto delle attività in continuo sviluppo valutando positivamente l’operato e in considerazione degli impegni commerciali assunti, ha deciso di aprire unache si uniranno al Gruppo in ruoli chiave all'interno delle aree che si occupano di Big Data e Intelligenza Artificiale, settori cruciali per la digitalizzazione del Paese su cui Olidata sta investendo per affermarsi come uno dei player di riferimento a livello nazionale.Le nuove risorse, infatti, avranno modo di confrontarsi con un ambiente di lavoro stimolante, in cui sarà possibile crescere professionalmente e contribuire allo sviluppo continuo di Olidata.“Grazie all’acquisizione dei nuovi contratti, per questa ragione apriamo le porte a 30 nuovi colleghi, nel mondo dei Big Data e di Artificial Intelligence. Attraverso programmi di formazione e di sviluppo professionale il Gruppo promuove l'avanzamento dei dipendenti all'interno dell'azienda, contribuendo così a costruire sempre di più un polo nazionale di competenze. Mi auguro che questi sforzi possano avere un impatto positivo non solo sull'azienda stessa, ma, per tutto il sistema Paese”, ha commentato ilLe risorse saranno inserite nelle sedi del Gruppo di Roma, Cagliari, Vimercate, Padova, Morbegno, Dubai.