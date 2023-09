Esprinet, utile netto adjusted in calo a 6,4 milioni

Esprinet

(Teleborsa) - Nel primo semestre,ha realizzato undi euro, che si confronta cn i 18,3 milioni di euro dei primi sei mesi del 2022.si attestano arispetto a 2.178,6 milioni di euro nello stesso periodo dello scorso anno. La società registra ricavi in Italia i calo del 9% ed in Spagna in diminuzione del 19%., calcolato al lordo di costi non ricorrenti sostenuti dalla capogruppo Esprinet in relazione all’accordo tombale raggiunto con l’Agenzia delle Entrate per definire in via stragiudiziale le contestazioni in materia di IVA, si attesta a 24,9 milioni di euro, -34% rispetto a 37,9 milioni di euro nei primi sei mesi del 2022. L’EBIT adjusted è pari a 15,4 milioni di euro (-48% rispetto a 29,5 milioni di euro nel primo semestre 2022).Laè negativa per 207,2 milioni di euro e si confronta con la posizione al 30 giugno 2022 negativa per 256,9 milioni di euro e negativa per 341 milioni di euro al 31 marzo 2023.