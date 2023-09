SAES Getters, utile 1° semestre in aumento a 3,4 milioni

SAES Getters

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con un, rispetto a un risultato lievemente negativo (-0,1 milioni di euro) nel primo semestre 2022. Il risultato del semestre corrente è penalizzato dai sopra citati costi operativi non ricorrenti, per un totale di -7,1 milioni di euro e dal valore negativo del fair value del contratto contingent derivative stipulato in vista dell’eventuale cessione del business medicale (-1,9 milioni di euro).Nel primo semestre, sono stati realizzatidi euro, inrispetto a 120,2 milioni di euro nel corrispondente semestre 2022. Utile industriale lordo consolidato pari a 53,5 milioni, in lieve crescita (+0,5%) rispetto ai 53,2 milioni del 2022 e marginalità lorda sostanzialmente stabile (da 44,3% a 43,7%).di euro (16,4% dei ricavi consolidati) rispetto ai 27,4 milioni di euro (22,8% dei ricavi consolidati) dello stesso semestre del 2022.Laconsolidata al 30 giugno 2023 è positiva per 50,9 milioni di euro. Il peggioramento rispetto a fine marzo 2023 (posizione finanziaria netta positiva e pari a 64 milioni di euro), è dovuto soprattutto al pagamento dei dividendi (-11,5 milioni di euro), nonché ai costi sostenuti per il lancio dell’offerta pubblica parziale d’acquisto sulle azioni di risparmio (-1,1 milioni di euro) e al capex di periodo (-2 milioni di euro).