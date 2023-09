Voto in condotta, italiani promuovono la riforma Valditara

(Teleborsa) -annunciata dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che prevede che la valutazione della condotta pesi nei crediti per l'esame di maturità e per far scattare ilE' quanto emerge dall'ultimo sondaggio condotto da Quorum/You Trend per Sky Tg24. In particolare, dai dati emerge che i più favorevoli hanno un'età compresa tra i, introdotta da quest'anno con il compito di aiutare gli studenti nel processo di orientamento, che convince due italiani su tre, con una percentuale del 66%.Complessivamente, dunque, dal sondaggio emerge che sia la riforma del voto in condotta che l'introduzione dei docenti tutor piacciono in modo trasversale agli