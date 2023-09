Banca Popolare di Lajatico, +158% l'utile netto nei primi sei mesi

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno con unrilevantein incremento del 158% rispetto ai 2,5 milioni di euro del primo semestre 2022, che riflette il positivo andamento del margine di intermediazione, trainato dal deciso aumento del margine di interesse (+46% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente) e dalle commissioni nette (+3,45%).Nel prosieguo dell’anno la Banca si attende una "buona redditività", che sarà sostenuta principalmente dall’attività caratteristica, continuando a "monitorare attentamente il contesto macroeconomico e le sue specificità territoriali".Al 30 giugno 2023 i, al netto delle rettifiche di valore, ammontano a 711,7 milioni di euro, in crescita del 2,9% rispetto a quanto rilevato a giugno 2022, convivi a clientela in aumento del medesimo valore percentuale nello stesso periodo di riferimento.A conferma della prudente attività di valutazione e gestione del comparto del, i valori netti di riferimento si attestano a circa 18 milioni di euro, in riduzione del 22% rispetto ai dati del 12/2022, l’lordo si colloca così al 4,86%, in marcata riduzione rispetto al 7,09% del giugno 2022, il tutto con rapporti di copertura in aumento, come meglio specificato sotto: Totale crediti deteriorati: 47,90% (ex 43,25%); Crediti in sofferenza: 56,35% (ex 52,32%); Crediti UTP: 40,60% (ex 35,49%).La(diretta e indiretta) è pari a 1,4 miliardi di euro, in crescita di 76,5 milioni (+5,48%) rispetto a giugno 2022, ed è composta per il 56% da raccolta diretta e per il 44% da raccolta indiretta; quest’ultima ammonta a 653 milioni in aumento del 23% nei confronti del dato al 30 giugno 2022.Significativo miglioramento delche si attesta al 51,4% (66,6% al giugno dello scorso anno), allineandosi ai migliori risultati di sistema.Gli indici quantitativi e qualitativi direstano al di sopra degli standard richiesti, consentendo alla Banca di essere ampiamente conforme alle regole prudenziali. Il Cet1 si attesta al 15,17% (ex 14,95% al 31.12.22) mentre il TCR al 16,05% (ex 15,50% al 31.12.22).