Eventi e scadenze del 13 settembre 2023

Mercoledì 13/09/2023

(Teleborsa) -- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Si svolge a Santiago de Compostela l'evento organizzato da Eurofi improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corso09:00 -- Si terrà presso il MASE la presentazione del Rapporto curato dall'Osservatorio delle imprese dell'Università La Sapienza. Interverranno il ministro Gilberto Pichetto Fratin e gli autori del rapporto09:00 -- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, pronuncia il discorso sullo stato dell'Unione (SOTEU) dinanzi al Parlamento europeo a Strasburgo. La presidente fa il punto dei risultati finora conseguiti e illustra la sua visione per il futuro09:30 -- Milano - Presentazione della nuova edizione del Libro Bianco sulle Scienze della Vita in Italia. Parteciperanno i vertici istituzionali, i principali leader d’impresa in Italia, scienziati, ricercatori ed esponenti del mondo accademico. Sarà presente anche Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca10:00 -- Roma - Convegno promosso da Unioncamere e Fondazione per la sussidiarietà. Interverranno, tra gli altri, il presidente e il segretario generale di Unioncamere, Andrea Prete e Giuseppe Tripoli, il segretario generale del Censis, Giorgio De Rita, il presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra e il presidente del CNEL, Renato Brunetta10:00 -- Auditorium GSE Roma - Intervengono all'evento Paolo Arrigoni (Presidente GSE), Carlo Salvemini (Delegato nazionale ANCI all'Energia e Rifiuti e Sindaco di Lecce). Conclusioni di Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)10:00 -- Incontro del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con il Presidente del Montenegro, Jakov Milatovic, a Montecitorio10:00 -- Il mercato del lavoro II Trimestre 202311:00 -- La presentazione del XXII Rapporto annuale INPS si svolge presso la Sala della Regina di palazzo Montecitorio. Illustra il Commissario straordinario dell'Istituto, Micaela Gelera. Indirizzo di saluto del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulé. Interviene il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone14:00 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione dell'amministratore delegato e direttore generale di Terna, Giuseppina Di Foggia- Asta medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale15:30 -- Appuntamento: Call con gli investitori per la presentazione dei risultati finanziari dell’H1 2023