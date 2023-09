EXOR: utile 1° semestre a 2,157 miliardi, lancia buyback da 1 miliardo

Exor

(Teleborsa) -ha annunciato oggi i risultati del primo semestre che chiude con un, rispetto ai 265 milioni del pari periodo dell'anno precedente. Ildi euro al 30 giugno 2023, risultando in crescita rispetto ai 28,2 miliardi di fine 2022, mentre il NAV per azione è aumentato del 22,8%, sovraperformando l'indice MSCI World di 11,3 punti, trainato principalmente dall'andamento delle società quotate.Al 30 giugno 2023, ilattribuibile ai soci della capogruppo ammonta a, in aumento rispetto ai 20,627 miliardi al 31 dicembre 2022.al 30 giugno 2023 era pari adi euro e si confrontava con una posizione liquida netta di 0,8 miliardi di euro al 31 dicembre 2022, condizionato principalmente dai dividendi distribuiti, dagli investimenti effettuati e dal piano di riacquisto azioni proprie e parzialmente compensato dai dividendi ricevuti.ha approvato oggi un nuovodi euro: 2050 milioni saranno usati per acquistare azioni sul mercato entro i prossimi 12 mesi; fino a 750 milioni saranno impiegati per acquistare azioni tramite Offerta Pubblica di Acquisto, da lanciare entro il 14 settembre 2023, con un premio massimo del 10% rispetto al prezzo delle azioni. A questo proposito, la Giovanni Agnelli BV, che controlla il 53,6% di Exor, si è impegnata a aderire all'operazione per un ammontare massimo di 250 milioni.