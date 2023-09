Forum mare, Lollobrigida: gli italiani sono i migliori a coltivare il mare

(Teleborsa) - Quando il mare non è calmo ci vogliono marinai più bravi degli altri per condurre la nave, e secondo il ministro, il presidentenecessario. Comincia così l’intervento del ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare, alorganizzato da, un lungo discorso che ha toccato tutti i temi legati al mare come risorsa produttiva e alimentare, dalla pesca all'acquacoltura, che in un periodo di incertezze come quello attuale diventa anche un importantissimo; secondo il ministro infatti, la guerra non si fa più solo con le armi ma anche "sabotando" l’acquisizione di risorse primarie.Il ministro non trascura anche: "Oggi dobbiamo tornare ae guardare la nostra collocazione geografica come. Il mare, da questo punto di vista è tutto in Italia: è. Qualsiasi cosa ci viene in mente passa o può passare per il mare, però non ci abbiamo lavorato a sufficienza". Lollobrigida fa riferimento soprattutto alla nostra. Se però negli anni precedenti questa posizione ci dava un forte controllo sul mediterraneo, adesso secondo il ministro questo ruolo sembra decisamente indebolito: "Noi abbiamo il dovere di guardare al sistema mare con questa vocazione di carattere internazionale, riuscendo adelle merci e ripensando il nostro sistema portuale".Un primo passo per consolidare questo ruolo passa dalla, per cui il PNRR però, secondo il ministro, non è adeguato, ed è stato chiesto di aumentare considerevolmente iin precedenza.Altro argomento affrontato dal ministro Lollobrigida riguarda levoluta dall’unione europea, che vorrebbefortemente l’utilizzo delle, considerate estremamente dannose per l’ambiente e responsabili della desertificazione dei fondali; il ministro infatti ritiene che questa manovra vada a, storicamente non abituate a questo tipo di pesca, mentre, considerato che il 30% della nostra flotta pesca con questa modalità.Non mancano iin Italia, ad esempio secondo il ministro un campo in cui abbiamo un ruolo d’eccellenza è: "Il mare è un grande campo per realizzare buon cibo e per realizzarlo, anche con metodologie che fanno di un orata di acquacoltura italiana, un'orata migliore dell'acquacoltura di altre nazioni che usano modelli differenti. C'è un, anche cercando di essere veloci".Il ministro ha anche, coerentemente con la posizione del governo, la produzione di, viste come minaccia alla cultura gastronomica del paese ma anche come elemento di stratificazione sociale, e le prospettive didei veicoli del mare: "abbiamo 225 milioni per rilanciare l'innovazione tecnologica in agricoltura e anche nella pesca; esistono, che rispetto i motori di trent'anni fa inquinano il 95% in meno. Prendiamo atto che intanto si può iniziare a diminuire del 95%, poi avremo le barche come quelle dei danesi che fanno il motore elettrico che. Beati voi che tutti sti soldi per investire, ma io pescatori che escono mezz'ora in mare ancora non ne conosco£.