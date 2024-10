MARE Group semplifica struttura societaria con incorporazione controllate

Mare Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso il trasferimento di tecnologie abilitanti, ha approvato il progetto di fusione per incorporazione dellecontrollatenel gruppo."Le- ha spiegato l'azienda in una nota - consentiranno al Gruppo di efficientare la gestione operativa, commerciale e amministrativa, garantendo la prosecuzione dei servizi di monitoraggio segnalazione e valutazione dei bandi di gare a favore delle piccole e medie imprese (di Obiettivo Europa) e di applicazioni di Intelligenza Artificiale per le PMI (di Innoida) in seno alla Capogruppo". La fusione dovrebbe essere perfezionata entro il 31 dicembre 2024.Il CdA ha poi approvato la cessione della partecipazione del 51% inda Mare Group SK a Mare Group S.p.A. (che a sua voltadetiene il 100% di Mare Group SK) al fine di creare il controllo diretto sulla Webrex e integrare le attività in Europa centrale direttamentesulla Capogruppo, oltre a semplificarne la struttura societaria. Al perfezionamento dell’operazione, Mare Group SK sarà focalizzata sulleattività d'ingegneria mentre Webrex sarà focalizzata sulle attività digitali. La cessione sarà effettuata al valore di libro (580.000 euro).È stata infine deliberata la cessione dell’intera partecipazione in(pari al 51% del capitale sociale di quest’ultima)coerentemente con la strategia di focalizzazione del Gruppo. La cessione sarà effettuata al valore di libro (5.100 euro).