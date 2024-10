Eventi e scadenze dell'1 ottobre 2024

Domenica 29/09/2024

Martedì 01/10/2024

(Teleborsa) -- Nashville - Il Meeting Annuale NABE (National Association for Business Economics) sarà concentrato sulle opportunità e le sfide a lungo termine per l'economia globale. Tema del meeting di quest'anno è "Finding Harmony in the Noise: Transitioning to a New Normal"- Immatricolazioni di settembre a cura del Ministero dei Trasporti- Evento digitale - 5ª edizione del Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24, che intende offrire una panoramica globale sui vari Paesi per aiutare gli imprenditori italiani a rafforzare le loro posizioni all'estero e scoprire nuove opportunità. Interverranno tra gli altri, i Ministri Urso, Musumeci e Crosetto, gli AD di UniCredit, Illimity, SIMEST e Prysmian- Ginevra - Visita del Presidente Mattarella, in occasione del 70° anniversario del Centro Europeo per la Ricerca Nucleare10:30 -- Sala Mochi Onori - Conferenza delle Regioni, Roma - Conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Festival delle Regioni - L’Italia delle Regioni, che si terrà a Bari. Verrà presentato il programma del Festival che avrà come titolo "La Regione del Futuro tra Digitale e Green: quali competenze?"14:30 -- Napoli - Federazione del Mare, durante la Naples Shipping Week, ha organizzato il convegno "Il Mediterraneo nella storia: da Mare a Medio Oceano", nell’ambito delle celebrazioni del suo 30° anniversario. L’evento si concluderà con la firma del protocollo d’intesa tra la Federazione del Mare e il Commissariato Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka alla presenza Ministro per le politiche del Mare, Nello Musumeci15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Borsa di Shanghai chiusa per festività- Borsa di Seoul chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti