Nasdaq, esordio col botto per ARM Holding

ARM

(Teleborsa) -. La leader mondiale dei chip, controllata dalla banca d'affari giapponese Softbank, ha esordio in forte rialzo, arrivando sino a, rispetto ad un prezzo di(già sul massimo della forchetta iniziale di 47.51 USD).A metà giornata, le azioni ARM mantengono, confermando ildel mercato per questo listing (la domanda un fase di IPO ha superato di 10 volte il quantitativo offerto).Su questi livelli ladi dollari, circa il doppio di quanto fi pagata sei anni fa da Softbank, che decise per un delisting del titolo (allora quotato a Londra e New York).