New York: giornata depressa per ARM Holdings

(Teleborsa) - Sottotono la società tech inglese che progetta chip, che passa di mano con un calo del 3,34%.

La tendenza ad una settimana di ARM Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 117,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 123,5. Il peggioramento di ARM Holdings è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 114,5.

