Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 22:00
24.648 -1,93%
Dow Jones 22:01
47.886 -0,47%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

New York: vendite diffuse su ARM Holdings

Migliori e peggiori
New York: vendite diffuse su ARM Holdings
(Teleborsa) - Scende sul mercato la società tech inglese che progetta chip, che soffre con un calo del 6,48%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di ARM Holdings rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di ARM Holdings suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 110,4 USD con tetto rappresentato dall'area 118,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 107,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```