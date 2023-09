Intesa Sanpaolo conclude il programma di buyback

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha reso noto che il 13 settembre 2023avviato l'11 settembre 2023 a servizio di piani di assegnazione gratuita di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo ai dipendenti e Consulenti Finanziari del Gruppo. Anche le società controllate hanno concluso i programmi di acquisto di azioni della controllanteNei tre giorni di esecuzione del programma (dall’11 al 13 settembre 2023), il Gruppo Intesa Sanpaolo ha complessivamenteIntesa Sanpaolo, pari allo 0,18% del capitale sociale della Capogruppo, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 2,4697 euro, per undiTale informativa viene resa da Intesa Sanpaolo anche per conto delle società controllate.La solahaa un prezzo medio di acquisto per azione pari a 2,4683 euro, per undiSul listino milanese, oggi, lieve ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,24%.