Meloni a New York per il vertice Onu, domani il suo intervento all'assemblea generale

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, è arrivata a New York dove parteciperà all'assemblea generale dell'Onu. Dopo l'apertura dei lavori – tra gli altri, sono in programma gli interventi del segretario generale,, e del presidente Usa,–, Meloni nel pomeriggio (le 16.30 locali, le 22.30 in Italia) deporrà una corona di fiori a Columbus Circle, alla presenza di alcuni rappresentanti dellae di altri associazioni italoamericane. Il discorso della presidente del Consiglio all'assemblea generale è previsto invece per domani.Ci si attende che tra i temi del suo interventi troverà spazio anche il, sottolineando che l’Italia non può essere lasciata sola e l’aiuto dell’Europa non basta. Meloni ribadirà anche il sostegno fermo all’e il lavoro necessario e senza tregua per una “pace giusta”. Davanti all’Assemblea che tradizionalmente raccoglie capi di Stato e di governo dei 193 Stati membri, Meloni affronterà una serie di temi, compresa la riforma dell’Onu e la centralità del multilateralismo.Anche il presidente ucrainoè arrivato aper partecipare all'Assemblea Generale dell'Onu. Zelensky dopo New York andrà a Washington dove sarà ricevuto da Joe Biden alla. "Sono arrivato negli Stati Uniti per l'Assemblea dell'Onu e una visita a Washington", durante la quale "ringrazierò gli Stati Uniti da parte dell'Ucraina per l'assistenza", ha scritto su X il presidente ucraino. "Parteciperò all'Assemblea Generale dell'Onu, ale avrò numerosi incontri bilaterali. L'Ucraina presenterà una proposta concreta agli stati membri dell'Onu su come rafforzare il principio di integrità territoriale", ha aggiunto Zelensky, sottolineando che "a Washington incontrerà il presidente Joe Biden, i leader del Congresso, ie le aziende americane. Ringrazierà gli Stati Uniti da parte dell'Ucraina per l'assistenza nella nostra battaglia per l'indipendenza e la libertà".In un'a Cbs News, Zelensky ha ammesso che i progressi della controffensiva di Kiev sono stati lenti e che "la situazione è difficile", ma è necessario andare avanti e "non dare tregua a". "Abbiamo l'iniziativa. Questo è un vantaggio", ha detto il presidente ucraino. "Abbiamo fermato l'offensiva russa e siamo passati alla controffensiva. E nonostante ciò, non è molto veloce", ha aggiunto. "Dobbiamo liberare il nostro territorio il più possibile e andare avanti, anche se si tratta di meno di mezzo miglio o cento iarde, dobbiamo farlo", ha continuato. "Non dobbiamo dare tregua a Putin."Per quanto riguarda glisulla– che l'Ucraina non riconosce ufficialmente – Zelensky ha sottolineato che Kiev "usa le armi dei partner solo sul territorio dell'Ucraina", ma "la Russia deve sapere che qualunque sia il luogo utilizzato per lanciare missili per colpire l'Ucraina, l'Ucraina ha tutto il diritto morale di attaccare quei luoghi".