Piano Mattei-Global Gateway, Meloni: a giugno vertice a Roma con von der Leyen

(Teleborsa) - "un piano d’interesse nazionale che, mese dopo mese, cresce nelle sue dimensioni e nella sua capacità di mettere a terra progetti con un sempre maggiore apprezzamento da parte delle Nazioni africane e, consentitimi di dirlo, non solo delle Nazioni africane". Lo ha detto il Presidente del Consiglio,partecipando alla quarta riunione della Cabina di regia del Piano Mattei per l’Africa, nella Sala Verde di Palazzo Chigi.La riunione - che serve a fare il punto sullo stato di attuazione del Piano ed esaminare la bozza della seconda Relazione annuale che deve essere trasmessa al Parlamento entro il 30 giugno - partecipano, oltre ai ministeri coinvolti e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, i rappresentanti delle diverse agenzie e società dello Stato e delle imprese a partecipazione pubblica, dell’università, della ricerca, del terzo settore e di aziende private che si occupano di cooperazione e sviluppo."Molte sono state già le missioni compiute dai membri del Governo nel continente africano, il mio auspicio è che si possano rafforzare ulteriormente nei prossimi mesi per rendere ancora più efficace il nostro cambio di passo verso l’Africa", ha detto Meloni sottolineando che " abbiamo aggiunto alledove abbiamo avviato i primi progetti pilota altre 5 nazioni:Scelta che segue quell’approccio incrementale che è nella natura stessa del Piano Mattei. Un lavoro di squadra condotto insieme alla Farnesina e reso possibile anche grazie alle missioni di sistema nel continente".La presidente del Consiglio ha anche sottolineato che ", strumenti che hanno e avranno un effetto leva importante suiQuanto al rafforzamento del legame diretto tra il Fondo Clima e gli obbiettivi del Piano Matteil Presidente Meloni ha citato: il cche mira a formare i giovani nel continente africano. In parallelo, è già in corso il recupero di 36.000 ettari in aree desertiche per sostenere la sovranità alimentare della Nazione. Sono già stati messi a coltura i primi 7.000 ettari. In Tper il recupero delle acque reflue a fini agricoli in zone semi-desertiche.Sul tema dellaalla presenza di alcuni Stati africani coinvolti nel corridoio di Lobito assieme a Istituzioni finanziarie multilaterali per suggellare il lavoro svolto sinora e che sarà anche l'occasione per annunciare la conclusione di nuovi progetti", ha annunciato, spiegando che nella relazione al Parlamentoe ribadendo cheha aggiunto -, il lavoro comune con l'Unione europea e la creazione di sinergie con il Global Gateway europeo che ricordo ha impegnato 150 miliardi di euro per l'Africa, è un elemento essenziale"